ثقافة وفنون
عمرو دياب يتصدر التريند بعد ظهوره في الساحل بصحبة بسمة بوسيل – شاهد
ظهر الفنان عمرو دياب بصحبة بسمة بوسيل، وهما في مدينة الساحل الشمالي، وذلك أثناء استمتاعهما بالأجواء الصيفية على الشاطئ، ولاقت الصورة انتشارًا واسعًا وتفاعلا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وطرحت بسمة بوسيل مؤخرا أغانيها الجديدة عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، بعنوان «عيشنا وشوفنا»، كما طرحت أول كليباتها الغنائية بعنوان «لبسمة».
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المصري اليوم
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