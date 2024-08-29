شاهد بالفيديو.. الفنانة ريان الساتة تشعل حفل في القاهرة بأغاني “الظار” وسط رقص هستيري من النساء الحاضرات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية كبيرة مقطع فيديو تم تصويره من حفل بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أحيت الحفل المطربة المثيرة للجدل ريان الساتة, وتغنت خلال ببعض أغنيات “الظار” المعروفة في السودان.

وأظهر المقطع تفاعل النساء الحاضرات الحفل واللاتي رقص بشكل هستيري وسط سخرية جمهور مواقع التواصل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين