منة شلبي: أبويا كان مزواج ولو اتقدم لي عريس شبهه هتردد في الموافقة عليه

قالت الفنانة منة شلبي: “أنا شخصية ضد التقليدية لإني منطلقة ومتحررة وعلشان كده مش بحب فكرة زواج الصالونات”.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “بيت السعد” الذي يقدمه عمرو سعد وأحمد سعد بقناة “إم بي سي 1”: “أنا بحب أبويا جدًّا وبحب شخصيته، ولسه قريب حطيت له بوست بمناسبة عيد ميلاده فقلت له أنا بشكر ربنا وبشكر ماما إنها اخترتك واتجوزتك وبقيت أبويا”.

وتابعت منة شلبي: “أبويا عمري ما ضغط عليَّ ولا خلاني شخص غير نفسي، وطول عمره محترم وجميل وأصيل ومؤدب”.

وأكدت: “لو اتقدم لي عريس شبه أبويَا هتردد في الموافقة عليه علشان بابا كان مزواج يعني وكان بيحب يتجوز كتير”.

بوابة فيتو