برفقة منى زكي.. محمد هنيدي يصور المشاهد الأخيرة من فيلم الجواهرجي

يترقب النجم محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد “الجواهرجي” في دور السينما خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عرض فيلمه الأخير “مرعي البريمو”.

ووفقًا لمصدر من داخل فريق العمل، صرح لـ”فيتو” بأن هنيدي يقترب من الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة للفيلم، استعدادًا لعرضه قريبًا.

يُعيد فيلم “الجواهرجي” التعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور 26 عامًا على مشاركتهما الأولى معًا في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، الذي كان نقطة انطلاق لشهرتهما الفنية. كما تعتزم الشركة المنتجة للفيلم تقديم جزء ثانٍ من “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

فيلم الجواهرجى من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيري، ويظهر برفقة هنيدي ومنى زكي وكل من: أحمد صلاح السعدني ولبلبة وتارا عماد، وتدور الأحداث حول جواهرجي يواجه المشاكل والأزمات بسبب تصرفات زوجته غير المنطقية.

بوابة فيتو