أحمد مكي يتخلى عن عباءة «الكبير اوي».. ويشارك في رمضان 2025 بدور مُفاجئ للمرة الأولى

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بأن الفنان أحمد مكي يستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025 من خلال تجربة درامية شعبية. بعد أكثر من 8 سنوات من التألق في مسلسل «الكبير أوي»، يبدو أن مكي قد قرر التخلي عن هذا الدور الذي اعتاد الجمهور رؤيته فيه منذ بداية شهرته في الساحة الفنية، حيث سيظهر للمرة الأولى في دور بعيد عن الكوميديا.

ويتعاون مكي خلال موسم رمضان 2025 مع المخرج أحمد صالح، بعد نجاحات متتالية مع المخرج أحمد الجندي، ويجري المخرج أحمد صالح، الترشيحات الأولية للمسلسل تزامنًا مع انطلاق التحضيرات استعدادَا للمشاركة في الماراثون الرمضاني.

المصري اليوم