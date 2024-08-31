إطلاق اسم كريم عبدالعزيز على الدورة الخامسة من مهرجان «المسرح العربي»

ينظم المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، وبإشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز، وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وبإدارة الفنان محمد عصمت. سيقام المهرجان في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل.

أعلن الفنان محمد عصمت، مدير المهرجان، أن الدورة الخامسة ستحمل اسم النجم كريم عبدالعزيز، الذي سيتم تكريمه تقديرًا لتاريخه الفني الحافل وإسهاماته المتميزة في الفن المصري. وأعرب عصمت عن سعادته بتكريم نجم كبير مثل كريم عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي استمرارًا لنهج المهرجان في الاحتفاء بكبار النجوم، حيث كرّم المهرجان في دورته الثالثة الفنان محمد صبحي، وحملت الدورة الرابعة اسم الفنان ماجد الكدواني.

وأضاف عصمت أن المهرجان هذا العام من المتوقع أن يضم سبعة عروض مسرحية تتنافس على جوائز الدورة الخامسة، حيث ستقام العروض على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، بينما سيُقام حفلا الافتتاح والختام في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش.

وتقام على هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم والهيكل الإداري للمهرجان في وقت لاحق.

المصري اليوم