شيرى عادل: أتمنى تقديم عرض مسرحى.. وأتخطى أزماتى بالفن

حققت الفنانة شيري عادل نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بمسلسل “الوصفة السحرية” الذي تصدر ترند مواقع التواصل

‎مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

جريدة الدستور