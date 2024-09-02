إقبال “جنوني” على تذاكر حفلات “أويسيس” !

توافد عشاق فرقة “أويسيس” صباح السبت لشراء تذاكر جولة العودة المنتظرة للفرقة البريطانية الشهيرة في صيف 2025، مما أدى إلى تعطّل بعض مواقع البيع بسبب الإقبال الهائل. وأفاد متحدث باسم “تيكتماستر يو كاي” أن الموقع “يعمل” بشكل طبيعي، مع وضع “ملايين المعجبين” في قائمة انتظار افتراضية. وستحيي فرقة “أويسيس” حفلات في كارديف ومانشستر ولندن وإدنبره ودبلن، وقد أضافت ثلاثة مواعيد جديدة إلى الحفلات الـ14 التي كانت مقررة في البداية..

ويمثل هذا حوالى 1,4 مليون تذكرة، وفق تقديرات بي بي سي. وأعلن الأخوان جالاجر الثلاثاء عن عودة الثنائي الذي انفصل في عام 2009. وتراوح أسعار التذاكر بين حوالى 75 جنيها إسترلينيا للحفلات في لندن وإدنبره وكارديف، ونحو 150 جنيها إسترلينيا لتلك التي تقام في مانشستر.

جريدة عمان