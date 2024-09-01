شاهد.. تفاؤل وارتياح في الشارع السوداني بعودة الفريق أول كمال عبد المعروف لقيادة العمليات الحربية بالجيش..وناشط يكشف تفاصيل استقبال البرهان للجنرال العائد ببورتسودان

سادت حالة من التفاؤل والارتياح في الشارع السوداني, بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد عودة الفريق أول كمال عبد المعروف للمشاركة مع قيادات الجيش في إدارة خطط المعارك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف ناشط على مواقع التواصل عن وصول الجنرال السابق لمدينة بورتسودان تمهيداً للمشاركة في قيادة العمليات الحربية.

وأكد الناشط الذي يقوم بإعداد تقرير يومي عن الحرب في السودان أن الجيش يحترم قياداته بغض النظر عن ميولهم السياسي.

وذكر بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن الفريق أول كمال عبد المعروف, حظي باستقبال طيب من الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش.

وأكد الناشط في حديثه أن عبد المعروف, سعيد جداً بالاستقبال الطيب الذي وجده من قائد الجيش والذي استضافه وعقد معه اجتماع منفرد.

الجدير بالذكر أن الفريق أول كمال عبد المعروف, كان قد عمل رئيسا لهيئة الاركان ونائبا لرئيس المجلس العسكري السابق بعد الثورة التي أطاحت بنظام البشير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين