مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تعود لإثارة الجدل بوصلة رقص مثيرة على أنغام الأغنية الترند (نار الشوق غرامي)

2024/09/01
هدى عربي الدوحة3

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للمطربة الشهيرة وصاحبة الجماهيرية العريضة هدى عربي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تغني في إحدى حفلاتها الأخيرة بالعاصمة المصرية القاهرة.

https://www.facebook.com/reel/1230031431332383

وقدمت السلطانة خلال الحفل فاصل من الرقص المثير على أنغام الأغنية الترند المتداولة هذه الأيام (نار الشوق غرامي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/09/01