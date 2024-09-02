اقتصاد وأعمال
السودان يشارك في المؤتمر الوزاري لمنتدى التعاون الصينى الأفريقي
يشارك السودان في المؤتمر الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصينى الأفريقي المزمع عقده ببكين جمهورية الصين الشعبية في الثالث من سبتمبر الجاري ، ويترأس د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وفد السودان المشارك في المؤتمر الوزاري ويأتي ذلك في سياق الترتيب لأعمال قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقي التي تنعقد ببكين في السادس من سبتمبر ٢٠٢٤م . ويهدف المؤتمر الوزاري – الذي تنعقد جلساته التحضيرية خلال الفترة من ٣ – ٥ من الشهر الجاري بمشاركة وزيري الخارجية والطاقة وفريق فني من الوزارتين ووزارة المالية – إلى تقييم مخرجات مؤتمر داكار الوزاري الثامن للمنتدى والتحضير لقمة بكين.
ومن المتوقع أن يلتقي الوزير على هامش قمة المنتدى بجهات الاختصاص الصينيه المعنية بتنفيذ ومتابعة برامج ومشاريع المنتدى والمبادرات الصينية الأخرى بغرض التباحث حول سبل وآليات دفع التعاون بين البلدين وتذليل العقبات التي قد تعترضه ، ويشارك في اللقاء د. محمد بشار وكيل التخطيط بوزارة المالية.
سونا
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