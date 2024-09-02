صابر الرباعي: أخوض تجربة التمثيل قريبا.. وأتمنى أن يجمعني أول عمل بـ هند صبري

كشف المطرب صابر الرباعي عن تفكيره في خوض تجربة التمثيل بعد نجاحه في مجال الغناء، مشيرًا إلى أن الفنان يجب أن يكون متنوعًا في مجالات الفن المختلفة، سواء في الغناء أو التمثيل أو أي نشاط فني آخر.

وفي تصريح لـ”الشروق”، قال صابر: “أتمنى أن أشارك في عمل تمثيلي إلى جانب الفنانة هند صبري، فهي تمتلك موهبة استثنائية وشعبية كبيرة في الوطن العربي”. وأضاف أنه إذا توافرت فرصة للعمل مع هند صبري في مشروع يكون لها فيه دور البطولة، فسوف يقبل دون تردد.

يذكر أن صابر الرباعي خلال الفترة الماضية طرح أحدث أغنياته بعنوان «الباشا»، على طريقة «Video lyrics»، وحقق نجاحا جماهيريا كبير، وتجاوزت مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها.

الشروق نيوز