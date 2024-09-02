جورج كلوني يشيد بالرئيس جو بايدن بسبب انسحابه من الانتخابات الرئاسية

أشاد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني بالرئيس جو بايدن لقراره التخلي عن السلطة والانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وكان كلوني، النجم الديمقراطي في هوليوود البالغ من العمر 62 عامًا، قد دعا في وقت سابق بايدن، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، إلى التنحي بسبب تعثره خلال مناظرة تلفزيونية ضد مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وفي مقال رأي نُشر في صحيفة نيويورك تايمز في يوليو، أعرب كلوني عن محبته لبايدن، لكنه أشار إلى أن الحزب الديمقراطي قد يخسر الانتخابات الرئاسية والسيطرة على الكونجرس إذا استمر بايدن كمرشح الحزب.

وأضاف كلوني قائلاً: “هذا ليس مجرد رأيي، بل هو رأي كل سيناتور وعضو في الكونجرس وحاكم تحدثت معهم بشكل خاص”.

وفي مؤتمر صحفي على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي اليوم الأحد، عندما سُئل عن هذه اللحظة، قال كلوني: “لم أجب على هذا السؤال من قبل، لذا أفترض أن الوقت قد حان للإجابة هنا”.

ونقلت وكالة “بي أيه ميديا” البريطانية عن كلوني قوله: “الشخص الذي يستحق الإشادة هو الرئيس الذي قام بأكثر عمل يدل على إنكار الذات منذ جورج واشنطن، وهذا صحيح”.

وقال “ولذلك، فإن كل المكائد التي أوصلتنا إلى ذلك الوضع… لن نتذكر أيا من ذلك، ولا ينبغي أن نتذكر”.

وأكد “الأمر الذي يجب أن نتذكره هو العمل الإيثاري من شخص.. من الصعب للغاية أن يتخلى عن السلطة، نعرف ذلك، وقد شهدنا هذا، في مختلف أنحاء العالم”.

وتابع “أن يقول شخص ما، (أعتقد أنه يوجد طريق أفضل للمضي قدما)، كل الفضل يذهب إليه، وهذه هي الحقيقة حقا، وكل ما تبقى من هذا الأمر سيذهب طي النسيان”.

وأضاف كلوني “لذلك أنا فخور بما نحن عليه في العالم الآن، وأعتقد أن العديد من الناس مندهش منه، وأعتقد أننا جميعا متحمسين للمستقبل”.

الشروق نيوز