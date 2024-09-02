راغب علامة: فيروز دوائي الوحيد.. ودمار منزلي في انفجار مرفأ بيروت أسعد لحظات حياتي

أعرب الفنان راغب علامة عن حبه الكبير للفنانة فيروز، قائلاً: “فيروز هي العلاج الوحيد لي في كل حالاتي”.

وأشاد خلال مقابلة في برنامج “يوم ليك” الذي يُعرض على شاشة “CBC” مساء السبت، بالموسيقار زياد الرحباني، واصفًا إياه بـ”العبقري”. وأضاف: “من الظلم أن نصفه فقط بموسيقار، فكل من تابع أعماله المسرحية في السبعينيات سيدرك أنه تنبأ بما يحدث الآن في لبنان. أنا شخصياً لا أستمع إلا لفيروز أو زياد”.

كما روى تفاصيل لحظة تدمير منزله في انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أنه كان يقود سيارته بالقرب من مدخل بيروت، وعندما سمع صوت الانفجار ظن في البداية أنه عملية اغتيال. وأضاف أن قلقه ازداد على ابنه خالد، الذي كان من المفترض أن يكون في المنزل وقت الانفجار، ولم يكن يجيب على اتصالاته. وتابع علامة، وصف مشاعره في تلك اللحظات قائلا: “عشت 10 دقائق على الطريق أتخيل أنني سأسمع خبرا مؤلمًا عن ابني، كنت في حالة انهيار تام، قبل أن يتصل بي خالد ويخبرني أنه كان في مطعم خارج المنزل، ولم يصب بأذى”.

واختتم: “عندما سمعت صوت ابني ووصلت إلى المنزل، قلت الحمد لله أن الضرر في الحديد، صحيح المنزل تدمر بالكامل؛ لكنها كانت أسعد لحظات حياتي على المستوى الشخصي؛ لأن ابني نجا”.

الشروق نيوز