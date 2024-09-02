الجوكر» يتصدر تريند يوتيوب

تصدرت الثلاث أغانٍ الأولي من ألبوم تلاتيني لمطرب الراب أحمد ناصر الشهير بـ«جوكر»، تريند «يوتيوب»بمراكز متقدمه مع مرور 3 أيام فقط على إطلاقها.

وأطلق جوكر، 3 اغنيات من ألبومه تلاتيني من كلماته وإنتاح بيزمنت هي «شغلة»، وتصدرت تريند المركز الثالث على يوتيوب و«12 سنة راب»، وتصدرت المركز الرابع، وحصدت «تلاتيني» المركز السادس.

يُذكر أن ألبوم «تلاتيني»، لمطرب الراب جوكر يضم 8 أغنيات من كلماته وتوزيع أحمد ايهاب وإنتاح بيزمنت، ومن المقرر أن يطلق يوم الأربعاء القادم اغنيتين من الألبوم الجديد، على أن يطرح ال 3 أغنيات الأخيرة يوم الأربعاء الذي يليه.

المصري اليوم