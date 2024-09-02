تونس.. القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمال

أفاد أحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي العياشي زمال بأن الشرطة التونسية قامت بإلقاء القبض على زمال في ساعات الفجر الأولى من يوم الإثنين، وذلك قبل ساعات قليلة من إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وأوضح مهدي عبد الجواد، عضو الحملة، أن الشرطة قامت باعتقال زمال من منزله عند الساعة الثالثة فجراً، بتهمة تزوير تزكيات شعبية. واعتبر عبد الجواد أن هذه الخطوة تعكس “عبثية الوضع” وتهدف إلى استبعاد زمال من السباق الانتخابي.

جريدة البيان