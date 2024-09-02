تامر حسين: شيرين بنت حلال وقلبها أبيض وربنا عوضها عن فترة قاسية

أعرب الشاعر الغنائي تامر حسين عن سعادته البالغة بعودة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى الساحة الفنية بعد سلسلة من الأزمات التي واجهتها في الفترة الماضية.

وكتب تامر حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «X» قائلاً: “نجاح شيرين عبدالوهاب هو نجاح استثنائي لم نشهده منذ فترة طويلة. من الرائع رؤية الجمهور متحمسًا ومستمتعًا بالأغاني بهذا الشكل، وهذا الأمر يبعث في نفسي الحماس لتقديم أعمال أفضل وأجمل. أنا سعيد بأنني شريك في هذا النجاح الكبير مع زملائي المبدعين”.

وأضاف: “شيرين إنسانة طيبة وقلبها نقي كالفل، وربنا عوضها عن الفترة الصعبة والقاسية التي مرت بها في مسيرتها بهذا النجاح الكبير”.

يذكر أنَّ الفنانة شيرين عبدالوهاب طرحت مؤخرًا عددا من أغاني ألبومها الغنائي الجديد من بينها: «هنحتفل» و«أتمنى أنساك»، «اللى يقابل حبيبي»، «مازال عالبال».

نجاح شيرين عبد الوهاب نجاح مُلفت غير مسبوق من فترة كبيرة الجمهور يبقى نفسهم مفتوحه كده وفرحانين ب الأغانى بالشكل ده دى حاجه مفرحانى وفاتحة نفسي ل أغانى أحلى وأحلى كمان تتعمل ومبسوط إنى شريك مع زمايلي المُبدعين الكبار فى النجاح الكبير ده 🙏🌹❤️ وحقيقة شيرين بنت حلال وقلبها أبيض… — Tamer hussien (@tamerhussein) September 1, 2024

المصري اليوم