ثقافة وفنون

تامر حسين: شيرين بنت حلال وقلبها أبيض وربنا عوضها عن فترة قاسية

2024/09/02
شيرين عبدالوهاب بلوك جديد

أعرب الشاعر الغنائي تامر حسين عن سعادته البالغة بعودة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى الساحة الفنية بعد سلسلة من الأزمات التي واجهتها في الفترة الماضية.

وكتب تامر حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «X» قائلاً: “نجاح شيرين عبدالوهاب هو نجاح استثنائي لم نشهده منذ فترة طويلة. من الرائع رؤية الجمهور متحمسًا ومستمتعًا بالأغاني بهذا الشكل، وهذا الأمر يبعث في نفسي الحماس لتقديم أعمال أفضل وأجمل. أنا سعيد بأنني شريك في هذا النجاح الكبير مع زملائي المبدعين”.

وأضاف: “شيرين إنسانة طيبة وقلبها نقي كالفل، وربنا عوضها عن الفترة الصعبة والقاسية التي مرت بها في مسيرتها بهذا النجاح الكبير”.

يذكر أنَّ الفنانة شيرين عبدالوهاب طرحت مؤخرًا عددا من أغاني ألبومها الغنائي الجديد من بينها: «هنحتفل» و«أتمنى أنساك»، «اللى يقابل حبيبي»، «مازال عالبال».

المصري اليوم

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