ماذا يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب من القهوة يومياً؟

تناول القهوة يؤثر بشكل إيجابي على أعضاء جسم الإنسان، وخاصة الدماغ، ولكن من الضروري تناولها باعتدال لتجنب أي أضرار.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فلاديمير مارتينوف، أخصائي طب الأعصاب، أن القهوة تساعد في تحسين الذاكرة قصيرة المدى، وزيادة التركيز والانتباه، بالإضافة إلى تحسين المزاج، حيث يحفز الكافيين الجهاز العصبي المركزي.

كما أضاف أن الكافيين يسهم في تحسين الحالة المزاجية من خلال رفع مستويات الدوبامين والسيروتونين في الجسم، مما يساعد في تقليل مستوى الإجهاد، وفقًا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”.

وأضاف الدكتور مارتينوف أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة، التي تساهم بدورها في حماية الدماغ من التلف.

وأشار إلى أن تناول 300-400 ملغم من الكافيين يوميًا (ما يعادل 3-4 أكواب من القهوة) لا يشكل خطرًا على الصحة، لكنه نبه إلى أن محتوى الكافيين قد يختلف بين أنواع القهوة المختلفة.

ويوضح : “الجرعة اليومية الآمنة من القهوة هي 1-2 كوب في اليوم. وهذه الكمية قد تكون مفيدة أكثر”.

صحيفة البيان