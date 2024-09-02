شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل ترقص وتهز جسمها بطريقة مثيرة وتخاطب الحاضرين بصوت شتوي: (أنا صغنتوتة وفريعة وكايداهم) وساخرون: (الحرب بدل تصلحكم زادتكم قلة أدب)

عادت المطربة السودانية الضجة عشة الجبل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو من حفل خاص أحيته خارج السودان.
وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الجبلية وهي تغني وتهز جسمها بطريقة مثيرة.
ووصفت الجبلية نفسها خلال الغناء بأنها (صغيرة وصغنتوتة وفريعة) وسط غضب وسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب: (الحرب بدل تصلحكم زادتكم قلة أدب).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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