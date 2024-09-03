رانيا يوسف تكشف كواليس فيلمها الجديد «ورد وريحان»

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن مجموعة من الصور من كواليس تصوير فيلمها الجديد “ورد وريحان”، عبر صفحتها على موقع “إنستجرام”. وظهرت رانيا في الصور باللوك الذي ستطل به في أحداث الفيلم، كما تضمنت الصور لقطات تجمعها مع مخرج العمل محمد نبيل. وعلقت رانيا على الصور قائلة: “ورد مع المخرج محمد نبيل، رانيا يوسف، ورد وريحان”.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف كانت قد خاضت تجربة الغناء مؤخرًا للمرة الأولى، من خلال أغنية «ليك» التي طرحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاونت فيها مع الشاعر سمير طارق، وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق، وإخراج بتول عرفة، وبالفعل حققت عدد مشاهدات كبير على موقع «يوتيوب».

الوطن نيوز