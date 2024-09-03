معلومات عن فيلم روكي الغلابة بطولة دنيا سمير غانم

يتطلع جمهور الفنانة دنيا سمير غانم إلى عرض فيلمها الجديد “روكي الغلابة”، والذي بدأت تصويره قبل عدة أشهر، حيث دخل الآن مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه في دور السينما.

يعد فيلم “روكي الغلابة” عودة دنيا سمير غانم إلى السينما بعد غياب دام عامين.

وقد استقرت الشركة المنتجة على عرض الفيلم في يناير المقبل لعام 2025.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث تجسد دنيا دور بودي جارد خاص للفنان محمد ممدوح خلال أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة فيلم «روكي الغلابة» عددًا من نجوم الفن وهم دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمد ممدوح، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

الوطن نيوز