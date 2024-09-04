وزير المالية و التخطيط الاقتصادي يلتقي بنائب رئيس المفوضية الصينية للتعاون الانمائي الدولي

التقى معالي الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي صباح الثلاثاء الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٤م بمقر الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي بالسيد يانق ويقن نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي، وذلك بحضور الدكتور محمد بشار محمد، وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، حيث استعرض الجانبان مسيرة العلاقات التاريخية والتعاون والصداقة بين البلدين وسبل تطويرها إلى آفاق ارحب بجانب التنسيق والدعم المتبادل في المحافل الدولية .

تقدم السيد وزير المالية بالتهنئة للحكومة الصينية على نجاحها في تنظيم منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وشكر الحكومة الصينية على تقديمها الدعوة للحكومة السودان للمشاركة في هذا المحفل الهام .

أشاد معالي الوزير بمبادرة التنمية العالمية التي طرحها فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية في ٢١ سبتمبر ٢٠٢١م في الجمعية العامة للأمم المتحدة ودور الصين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة ودعم اقتصادات الدول النامية، مؤكدا عل دعم السودان لكافة المبادرات التنموية المطروحة من الحكومة الصينية، و تطرق اللقاء إلى دور منتدى التعاون الصيني الأفريقي في خلق شراكات استراتيجية في المجالات الاقتصادية والتنموية والنهوض باقتصادات الدول الأفريقية.

و تقدم معالي الوزير بالشكر و التقدير للسيد نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي على الدعم الذي ظلت تقدمه الصين للسودان في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، مشيدا بمواقف الصين الداعمة لقضايا السودان في المؤسسات الدولية.

من جانبه أكد السيد نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي على عمق العلاقات التاريخية بين السودان والصين وسبل تطويرها في كافة المجالات، خاصة فيما يلي دعم السودان اقتصاديا وتنمويا واستعداد الصين للمشاركة في مرحلة اعادة ما دمرته الحرب. و اكد السيد يانق ويقن على وقوف الصين ودعم السودان في المحافل الدولية. ولتطوير الشراكات بين البلدين في المجال التنموي تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنفيذ مبادرة التنمية العالمية، حيث وقع عن الجانب السوداني السيد الدكتور محمد بشار محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، بينما وقع عن الجانب الصيني السيد يانق ويقن نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي.