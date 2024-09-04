الإكثار من رقائق البطاطا والبرغر يتلف الجسم

تشير الأبحاث إلى أن تناول الكثير من الكعك ورقائق البطاطا والبرغر يمكن أن يبدأ في إتلاف الجسم خلال ثلاثة أسابيع فقط.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد، أن هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة تشكل خطرًا على القلب، حتى عندما لا يكتسب الناس الوزن، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي الاختبارات، طُلب من مجموعة من الأشخاص اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة أو الدهون المتعددة غير المشبعة، فيما طُلب من مجموعة أخرى تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتعددة غير المشبعة الصحية، مثل الأسماك الزيتية والمكسرات، لمدة تصل إلى 24 يومًا.

الدهون المشبعة ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب

وفي النهاية، لم يكتسب أي من المجموعتين وزنًا، لكن أولئك الذين تناولوا المزيد من الدهون المشبعة أظهروا تدهورًا حادًا في العلامات الأساسية للصحة، وكانت نتائج المسح مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما ارتفعت كمية الدهون المخزنة في الكبد لديهم بنسبة 20%، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وارتفعت مستويات الكوليسترول الكلي و”الضار” لديهم بنسبة 10% تقريبًا.

استهلاك الدهون المتعددة يحسن الصحة

في المقابل، شهد أولئك الذين تناولوا وجبات غذائية غنية بالدهون المتعددة غير المشبعة تحسنًا ملحوظًا في صحتهم.

كما لاحظوا انخفاضًا في إجمالي نسبة الكوليسترول في الدم ومستوى الكوليسترول “الضار” بنحو 10% وزيادة في احتياطيات الطاقة في عضلة القلب.

وتنقل “ديلي ميل” عن نيكولا سرنيك، الباحث الرئيسي من جامعة أكسفورد، قوله: “إن نوع الدهون، وليس كمية الدهون، هو المهم”، مضيفًا: “إنه من المثير للاهتمام كيف يمكنك رؤية مثل هذا التغيير بهذه السرعة، في غضون ثلاثة أسابيع”.

ويحتوي النظام الغذائي القائم على الدهون المتعددة غير المشبعة على نسبة أعلى من الدهون الموجودة في الأسماك وبعض الزيوت النباتية وبعض المكسرات والبذور.

وبحسب سرنيك، “تشير النتائج إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة قد يغيّر بشكل سلبي عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى عندما لا يكتسب الشخص الوزن”.

كما يلحظ الباحث تأثيرات وقائية لاعتماد نظام غذائي غني بالدهون المتعددة غير المشبعة.

قناة العربي