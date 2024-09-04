مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يكرم اسم الراحلة د.عايدة علام واسم الفنان أحمد راتب

في حفل ختام الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يترأسه الدكتور سامح مهران، تم تكريم اسم الدكتورة الراحلة عايدة علام، أستاذة المسرح بجامعة حلوان، وكذلك اسم الفنان الكبير الراحل أحمد راتب، الذي أثرى المسرح بالعديد من الأعمال المتنوعة.

ويحرص مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على تكريم العديد من الفنانين الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير المسرح والحركة الفنية والنقدية والبحثية، مما أثر في عقول ووجدان الجمهور بإبداعاتهم.

ينظم المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة، بقيادة الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتضم اللجنة العليا للمهرجان كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، والدكتور أيمن الشيوي مديرًا، إلى جانب أعضاء اللجنة: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

بوابة روز اليوسف