عرض مسرحية “فارس يكشف المستور” للنجم محمد صبحي بداية من 19 سبتمبر

يستعد الفنان الكبير محمد صبحي لعرض مسرحيته الجديدة “فارس يكشف المستور” ابتداءً من يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، حيث ستستمر عروض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. وقد أعلن النجم الكبير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن فتح باب الحجز للجمهور من خلال الصفحة وشركة فوري.

تعد مسرحية “فارس يكشف المستور” عملاً كوميديًا غنائيًا استعراضيًا من تأليف وإخراج محمد صبحي، بمشاركة أيمن فتيحة في الكتابة، وتصميم الديكورات من إبداع محمد الغرباوي. تتضمن الأشعار كلمات عبد الله حسن، بينما قام شريف حمدان بتلحين وتوزيع الموسيقى. يشارك في بطولة المسرحية نخبة من الفنانين، منهم: محمد صبحي، ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلى فوزي، داليدا، مصطفى يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبد المعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، بالإضافة إلى الأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، وبلال محمد.

مسرحية ” فارس يكشف المستور ” استكمال للواقع الحالي من خلال أحفاد حافظ نجيب، الذي كان يقاوم الاحتلال يتمتع بحس المغامرة، والمسرحية تُقدم في ( 7 ) مشاهد بديكورات ضخمة، ومفاجآت كثيرة يقدمها الفنان محمد صبحي في عرضه الجديد .

بوابة روز اليوسف