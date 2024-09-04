شاهد بالفيديو.. الفنانة أفراح عصام تفاجئ المتابعين بإطلالة مبهرة بعد خضوعها لبرنامج (ريجيم كيتو دايت) خسرت من خلاله الكثير من وزنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة السودانية المعروفة أفراح عصام, حظي بتفاعل واهتمام كبير من قبل المتابعين.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أبهرت المطربة الملقبة بأفراح الشعب, المتابعين بإطلالتها الجديدة والأنيقة.
ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن أفراح عصام, خضعت خلال الأيام الماضية لبرنامج (ريجيم كيتو دايت) خسرت من خلاله الكثير من وزنها.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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