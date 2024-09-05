الرئيس التنفيذي لمجموعة CNPC يعلن إنفاذ العديد من المشروعات النفطية فى السودان

قام رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي، اليوم بزيارة إلى مقر مجموعة CNPC الصينية العاملة في مجال النفط والتي تعد من كبرى الشركات العاملة فى مجال صناعة واستخراج النفط في السودان.

وتلقى رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة شرحاً ضافياً من السيد داي هوليانق الرئيس التنفيذي لمجموعة CNPC حول خطط وبرامج ومشروعات الشركة المستقبلية في السودان.

وأكد الرئيس التنفيذي حرص المجموعة ورغبتها وإستعدادها لدعم وإنفاذ مشروعات النفط في السودان والمساهمة في إعمار المنشأت النفطية التي دمرتها المليشيا الإرهابية المتمردة، ومواصلة العمل في الاستكشاف النفطي في البلاد وتطوير قطاع النفط.

وعقد رئيس مجلس السيادة اجتماعاً مع إدارة مجموعة CNPC ، حيث أكد اللقاء على آفاق التعاون المشترك في مجال صناعة وتطوير قطاع النفط والتوسع فى مجال الإستكشافات النفطية الجديدة في السودان.

من جانبه أشار وزير الطاقة والنفط المكلف دكتور محي الدين نعيم محمد سعيد في تصريح صحفي الى أن اللقاء كان مثمراً حيث أمن على دور الشركة فى تطوير قطاع النفط في السودان ، وقال ” إن الشركة تعمل الآن فى مربع (٦)، لافتاً إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد على أهمية إستمرار العلاقات الإقتصادية بين البلدين وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الشركة للقيام بنشاطاتها الإستكشافية ودفع مجالات تطوير النفط، ومعالجة ديون الشركة والتوسع فى الاستكشاف الجديدة.

وأكد أن الشركة الصينية تمثل طوق النجاه لقطاع النفط فى أعقاب التخريب الذي طال المنشآت النفطية بسبب التدمير الذي قامت به المليشيا الإرهابية المتمردة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف وزير الطاقة والنفط المكلف أن اللقاء يعد اختراق كبير وحقيقي في مسيرة التعاون الإقتصادي الاستراتيجي بين البلدين ، وتطوير صناعة النفط في السودان ، معرباً عن أمله فى أن تكون زيارة رئيس مجلس السيادة إلى الصين بداية لمزيد من التعاون المشترك بين السودان والصين في كافة المجالات.