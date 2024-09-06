اقتصاد وأعمال

البدوي: وقعنا أيضاً مذكرات تفاهم في مجال التعدين لاستخلاص المعادن النفيسة عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات صينية

2024/09/06
كشف المعادن
الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة والتعدين أنس أحمد البدوي:
– وقعنا عدد من مذكرات التفاهم والعقود مع شركات صينية على هامش أعمال المنتدى الصيني الإفريقي
– تم توقيع اتفاقيات مع شركات الكهرباء في الصين لإصلاح خطوط النقل وتوفير المعدات والمحولات المطلوبة لتسهيل نقل الكهرباء من مناطق التوليد لمناطق الاستهلاك
– وقعنا أيضاً مذكرات تفاهم في مجال التعدين لاستخلاص المعادن النفيسة عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات صينية.
الجزيرة – السودان

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