البدوي: وقعنا أيضاً مذكرات تفاهم في مجال التعدين لاستخلاص المعادن النفيسة عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات صينية

– وقعنا عدد من مذكرات التفاهم والعقود مع شركات صينية على هامش أعمال المنتدى الصيني الإفريقي

– تم توقيع اتفاقيات مع شركات الكهرباء في الصين لإصلاح خطوط النقل وتوفير المعدات والمحولات المطلوبة لتسهيل نقل الكهرباء من مناطق التوليد لمناطق الاستهلاك