ترمب يسخر من مصادرة الولايات المتحدة لطائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وقال ترمب: “الآن يمكنه أن يذهب ويشتري طائرة أكبر وأحسن بكثير بالأموال التي ندفعها لفنزويلا مقابل نفط لا نحتاجه”.

وانتقد ترمب رفع إدارة جو بايدن للعقوبات التي فرضتها إدارته على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة، ووصف القيادة الحالية للولايات المتحدة بأنها “غبية”.

الشرق للأخبار