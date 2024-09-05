عالمية

ترمب يسخر من مصادرة الولايات المتحدة لطائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

2024/09/05
نيكولاس مادورو
NEW YORK, NY - JULY 28: Venezuelan President Nicolas Maduro speaks to the media following a meeting with UN chief Ban Ki-moon at the United Nations (UN) headquarters in New York on July 28, 2015 in New York City. Maduro is in New York to speak with the UN about his country's escalating border dispute with Guyana. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)
سخر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب من مصادرة الولايات المتحدة لطائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال ترمب: “الآن يمكنه أن يذهب ويشتري طائرة أكبر وأحسن بكثير بالأموال التي ندفعها لفنزويلا مقابل نفط لا نحتاجه”.
وانتقد ترمب رفع إدارة جو بايدن للعقوبات التي فرضتها إدارته على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة، ووصف القيادة الحالية للولايات المتحدة بأنها “غبية”.
الشرق للأخبار

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