تركيا تعلق على “ادعاءات نتانياهو ضد مصر”

وصفت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأخيرة حول مصر ومحور فيلادلفيا بأنها “غير مقبولة”، متهمة إياه بمواصلة “الأكاذيب”.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن “نتانياهو يواصل أكاذيبه الهادفة إلى التلاعب بالرأي العام من أجل التغطية على جرائمه في غزة وعرقلة التوصل إلى نتائج في محادثات وقف إطلاق النار”.

وأضاف البيان أن “ادعاءات نتانياهو الأخيرة ضد مصر بشأن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا غير مقبولة”.

وأكدت أنقرة “دعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر لإنهاء الحرب في غزة وتقديم يد العون لملايين الفلسطينيين”، وفقا للبيان.

ويصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي على إبقاء قوات إسرائيلية عند الشريط الحدودي بين غزة ومصر، والمعروف بـ”محور فيلادلفيا”.

وعلى رغم تأكيد نتانياهو موقفه مساء الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن آخر مقترح قدمته واشنطن في المباحثات وافقت عليه إسرائيل، يتضمن الانسحاب من الشريط الحدودي.

وأوضح ميلر أن التسوية الأخيرة التي “قبلتها الحكومة الإسرائيلية”، تنصّ على “انسحاب” الجيش الإسرائيلي “من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما في ذلك محور فيلادلفيا”.

وقال نتانياهو، الإثنين، “في اللحظة التي تركنا فيها محور فيلادلفيا (الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في 2005)، (…) لم يعد لدينا أي حاجز لمنع التهريب الكثيف للأسلحة والمعدات الحربية وآلات صناعة الصواريخ وماكينات حفر الأنفاق”.

ورفضت مصر “المزاعم” الإسرائيلية، وحمَّلت “الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية التي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة”.

وأعربت كل من السعودية وقطر والإمارات عن رفضها لتصريحات نتانياهو وأعلنت تضامنها الكامل مع مصر.

الحرة