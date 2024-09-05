إسعاد يونس تشوق الجمهور لمسلسها الجديد «تيتا زوزو»

روجت الفنانة إسعاد يونس لمسلسل “تيتا زوزو” قبل عرضه عبر شاشة DMC، خلال الفترة المقبلة.

وشاركت إسعاد يونس، البوستر التشويقي للمسلسل عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت: «باسم الله توكلنا على الله، استنوا مسلسل تيتا زوزو على “dmc”بداية من يوم السبت 21 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل».

تدور أحداث مسلسل تيتا زوزو في إطار درامي اجتماعي حول الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

بوابة الأهرام