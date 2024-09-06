إطلاق اسم أحمد السقا على مهرجان الإسكندرية المسرحي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، والفنان أحمد سمير، عن تسمية الدورة الرابعة عشرة من المهرجان باسم الفنان أحمد السقا. ستقام فعاليات هذه الدورة في مدينة الإسكندرية من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة. يُذكر أن المهرجان تأسس عام 2008 على يد الدكتور جمال ياقوت، الرئيس الشرفي للمهرجان.

وعبر الفنان إبراهيم الفرن، رئيس المهرجان، عن سعادته قائلاً: “نحن فخورون بتسمية هذه الدورة باسم الفنان الكبير أحمد السقا، الذي يُعد من أبرز رموز الفن المصري المعاصر. يمتلك السقا تاريخًا حافلًا في الدراما بأنواعها المختلفة، ويُعد أحد أهم نجوم التمثيل في مصر. بدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح، حيث تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وقدم العديد من المسرحيات البارزة، إلى جانب عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الهامة في تاريخ الفن المصري”.

وأكد أحمد سمير مدير المهرجان، أن الهدف الرئيسي للمهرجان هو تقديم تجربة مسرحية فريدة، تركز على الإبداع دون قيود إنتاجية، مما يتيح للمبدعين تقديم أعمالهم الفنية بحرية تامة، وينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أعمال فنية تتماشى مع الواقع وتتحاور مع قضاياه، وتسعى لتشجيع الشباب على الأعمال الثقافية الجادة، التي تهتم بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا ونقدم خالص الشكر لشركاء النجاح من الجهات الداعمة للمهرجان وهى وزارة الثقافة المصرية، مكتبة الإسكندرية، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مركز الجزويت الثقافي. وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم؛ حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان 19 عرضًا، بواقع أربعة عروض مصرية، و15 عرضًا من 13 دولة خارج مصر وهي (الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الكويت، الإمارات، البرازيل، بولندا، السودان، لبنان، سوريا، وفرنسا)، وتقام العروض على عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عددًا من الورش المهمة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الورش ولجان التحكيم والمكرمين في وقت لاحق.

بوابة الأهرام