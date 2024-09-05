شاهد.. الفنانة عشة الجبل تعبر عن غضبها: (في بورتسودان كانوا بوقفوني وبنزلوني من العربية ويفتشوني) وجمهورها يتعاطف معها: (يا حليلك وفي ناس يستقبلوهم في المطار VIP)

شكت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل, من تصرف القوات النظامية بمدينة بورتسودان معها عندما وصلت المدينة خلال الأشهر الماضية.

وقالت الفنانة الملقبة بالجبلية خلال مداخلة رصدها محرر موقع النيلين مع بعض النشطاء عبر تطبيق “تيك توك” الشهير أنها تعرضت للتفتيش في مدينة بورتسودان.

وتحدثت الفنانة المثيرة للجدل وهي غاضبة: (في بورتسودان كانوا بوقفوني وبنزلوني من العربية ويفتشوني).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تعاطف جمهورها على “تيك توك” معها وكتبوا معلقين: (يا حليلك وفي ناس يستقبلوهم في المطار VIP ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين