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شبكة أطباء السودان: الدعم السريع نهب محتويات المرافق الصحية بجانب نهب المخزون الاستراتيجي للدواء
قالت شبكة أطباء السودان بأنه خرج 76 مرفق صحي عن العمل بولاية الجزيرة من جملة 113 مرفق منذ هجوم الدعم السريع على الولاية في ديسمبر الماضي.
– الدعم السريع نهب محتويات المرافق الصحية بجانب نهب المخزون الاستراتيجي للدواء مما خلف كارثة صحية بالولاية وضاعف من معاناة المدنيين.
– نتأسف لفقدان البنية التحتية للمرافق الطبية بالجزيرة والتي تحولت المرافق العاملة منها إلى “ثكنات عسكرية” ومواقع لعلاج جرحى الدعم السريع
– نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية للقيام بدورها في المناطق التي تقع في مناطق الصراع لتقديم الخدمات الطبية وإيصال المساعدات الإنسانية.
الجزيرة – السودان
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