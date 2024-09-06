بوتين يعلن عن دعم روسيا لهاريس «بسخرية» ويؤكد أن ضحكتها «معدية»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “دعم” المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في أعقاب اتهامات وجهتها واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات، وهو ما نفته الأخيرة.

وقال بوتين -خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك- الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن “أوصى ناخبيه بدعم هاريس، لذا سندعمها أيضا”.

وأضاف “ثانيا، لديها ضحكة معبّرة ومعدية تظهر أنها في وضع جيد”.

وإذ أشار الرئيس الروسي إلى أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب فرض العديد من “القيود والعقوبات” على روسيا، قال “ربما تمتنع كامالا هاريس عن القيام بأشياء مماثلة”.

وتعليقا على تصريحات بوتين، دعا البيت الأبيض الرئيس الروسي إلى “التوقف عن التدخل” في الانتخابات الأميركية.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لصحفيين “الأشخاص الوحيدون الذين يحددون هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة هم الشعب الأميركي ونحن سنكون ممتنين جدا لو توقف السيد بوتين عن التحدث عن انتخاباتنا والتدخل فيها”.

واتُهمت روسيا بتنفيذ عمليات تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصالح دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016.

جريدة الرياض