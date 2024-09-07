ليدي جاجا تلتزم بارتداء اللون الأسود في مهرجان فينيسيا – صور

ظهرت النجمة ليدي جاجا بإطلالة سوداء خلال جلسة تصوير أبطال فيلم “Joker: Folie à Deux” التي أُقيمت الخميس ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ويُعتبر هذا الظهور الرسمي الثالث لها في المهرجان، مما أثار تساؤلات حول التزامها المتكرر بارتداء اللون الأسود فقط، وعدم اختيار ألوان أخرى.

وفسر البعض سبب، ارتداء ليدي جاجا لملابس سوداء فقط، يرجع، للحالة السوداوية، التي يقدمها فيلم Joker Folie A Deux، فيما ذهب البعض إلى رغبة جاجا، في إخفاء زيادة وزنها، التي ظهرت واضحة، خلال مشاركتها في أولمبياد باريس ٢٠٢٤، التي أقيمت الشهر الماضي.

بوابة فيتو