شاهد بالفيديو.. دي حقتي أنا أبعدوا منها.. الناشط صلاح سندالة يعلن رغبته في الزواج من الفنانة ندى القلعة ويتغني باسمها (ندويتي يا ندويتي)

نشر الناشط السوداني الشهير صلاح سندالة, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخر الناشط المثير للجدل من شائعة القبض عليه وترحيله لمدينة بورتسودان.

https://www.facebook.com/reel/1446631252555941

كما عبر سندالة, المعروف عنه مناصرته لقوات الدعم السريع, وبسخرية كبيرة عن رغبته في الزواج من الفنانة الشهيرة ندى القلعة قائلاً: (دي حقتي أنا أبعدوا منها), وتغنى باسمها بطريقته الشهيرة (ندويتي يا ندويتي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين