مها أحمد لمتابعيها : «مش هسيب شغلي على التيك توك وأي برنامج طول ما فيه فلوس»

وجهت الفنانة مها أحمد، رسالة لمتابعيها، بعد انتقاد بعضهم لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضها للهجوم، بسبب مشاركاتها المستمرة عبر «تيك توك»، وعدم ظهورها في الأعمال الفنية الفترة الأخيرة.

وهاجمت الفنانة مها أحمد، متابعيها، عبر بث مباشر، على حسابها على «تيك توك» قالت فيه: «أنا جبلة مش بيحوق فيا أي تنمر، وباخد برشام التناحة، وبسف على السفافين وأحب أطلعهم على المسرح».

وتابعت: «شغلي على التيك توك وعلى أي برنامج مش هسيبه طول ما فيه فلوس مش هسيبه لأنك مش هتنفعيني أنا عندي ليلة كبيرة».

واستكملت مها: «انا من الدرب الأحمر، من الحلمية والسيدة عائشة والسيدة زينب، وأهلي نصهم مقاولين وصنايعية ونصهم وزراء وضباط، يعني أنا مخلطة، أبويا مقاول وكان بيأكلني في القصعة، ف أنا متربية كويس أوي أعرف أمتي أرد أزاي أخد حقي».

المصري اليوم