إلهام شاهين توجه رسالة لـ نجل شقيقها بعد زفافه.. ماذا قالت؟

قدمت الفنانة إلهام شاهين التهنئة لمدير التصوير محمود شاهين، نجل شقيقها، بمناسبة زواجه من مها، الذي احتفل به أمس الأول.

وشاركت إلهام شاهين مجموعة من الصور من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وكتبت معلقة: «ألف مبروك لابني الغالي وحبيب قلبي محمود شاهين وعروسته مها.. ربنا يسعدكم ويوفقكم.. أتمنى لكم كل الخير من كل قلبي».

أُقيم الحفل بحضور عدد كبير من الأصدقاء وأفراد العائلة.

وحرصت الفنانة إلهام شاهين، والفنان أمير شاهين، على حضور حفل الزفاف وذلك بعد خروجهما من عزاء حما أمير شاهين.

المصري اليوم