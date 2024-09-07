الإمارات تبلغ مصر اهتمامها بالبحث عن الغاز الطبيعي في البلاد

زار وفد من شركة مبادلة الإماراتية للطاقة، القاهرة اليوم السبت، والتقى بوزير البترول المصري كريم بدوي، وأبدى اهتماما بالمزايدة التي طرحتها مصر مؤخرا للبحث عن الغاز الطبيعي.

وشهد اللقاء، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، استعراض أنشطة مبادلة الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر، من خلال مشاركتها في مناطق مهمة بالبحر المتوسط متمثلة في منطقة امتياز حقل ظهر بنسبة 10% ومنطقة امتياز حقل نور بنسبة 20%، علاوة على قطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بنسبة 27%.

وتناول اللقاء المزايدة العالمية الأخيرة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا والتي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في 12 منطقة، حيث أبدت الشركة الإماراتية إهتمامها بالمزايدة، وأكدت اطلاعها على المعلومات التي تم توفيرها عن الفرص المتاحة بالمزايدة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.

من جهته، أكد وزير البترول المصري، متانة العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الإستثمارات في صناعة الطاقة والبترول والغاز تمثل أحد أهم رموز التعاون والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتي يأتي من أهمها استثمارات شركة مبادلة الإماراتية للطاقة بما تمثله من نموذج للتعاون والاستثمار الجاد.

وأضاف الوزير المصري، أن قطاع البترول والتعدين يرحب بتوسيع أوجه العمل وزيادة الاستثمارات الإماراتية في ظل الجهود الجارية لإتاحة فرص استثمارية جديدة.

فيما أكد الشيخ منصور آل حامد، الرئيس التنفيذي لمبادلة للطاقة، أن هناك فرصا واعدة يمكن البناء عليها في ظل تميز العلاقات بين مصر والإمارات، وأن شراكة مبادلة في أنشطة البحث عن الغاز وإنتاجه في مصر مع عدد من الشركات العالمية؛ تمثل قاعدة للتوسع في مناطق أخرى.

وأوضح رئيس الشركة الإماراتية، أن الحوار والتواصل مفتوح للوصول إلى أفكار جديدة للتعاون، مؤكدا أهمية مشاركة مبادلة في الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) أحد أبرز النماذج الناجحة للتعاون العربي.

وضم وفد شركة مبادلة الإماراتية للطاقة، الشيخ منصور محمد آل حامد الرئيس التنفيذي للشركة، وعدنان بوفطيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال التقنية عالميا، وزايد المزروعي رئيس قطاع التسويق والتكرير، وسلمي الهاجري نائب الرئيس الإقليمي لشرق المتوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: RT