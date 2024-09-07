⭕️ نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي يستقبل مدير منظمة الصحة العالمية

إستقبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار إير بمكتبه ببورتسودان، مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم،بحضور وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم ووكيل وزارة الخارجية .

وقدم سيادته، تقريرا مفصلا حول الأوضاع الصحية والإنسانية في البلاد لاسيما بعد الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع وتأثيرها على الوضع الصحي والإنساني بالبلاد معربا عن أمله في أن يتم عكس هذه الأوضاع للمجتمع الدولي والإقليمي.

من جانبه أوضح الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة المكلف في تصريح صحفي أن نائب رئيس مجلس السيادة قدم تنويرا كاملا حول الأوضاع في السودان والتطورات الجارية الآن جراء تداعيات الحرب وأثرها على الوضع الصحي والإنساني في البلاد.