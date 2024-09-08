مدير الموارد المعدنية يتعهد بتقديم الدعم لشركات التعدين الصينية

ناقش المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، محمد طاهر عمر، سبل التعاون المشترك بين الشركة واتحاد المعدنين الصينيين. وأكد محمد طاهر، خلال اجتماعه بأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شركات التعدين الصينية في بكين، التزام الشركة بتقديم كل الدعم اللازم لشركات التعدين الصينية من أجل تحقيق المنافع المتبادلة. كما أشار إلى تسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع التعدين بالبلاد وتسريع العمليات لتشجيع العاملين في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأعلن مدير الشركة عن إزالة جميع العقبات لضمان نجاح التعاون في مجال التعدين مع الصين.

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