بنك مصر يبيع أصولا عقارية بقيمة مليارى جنيه

قام بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في السوق المصرية، ببيع أصول عقارية بقيمة 2 مليار جنيه من إجمالي محفظة الأصول المملوكة له خلال العام الحالي، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق». وأوضحت المصادر أن البنك لديه خطة للتخلص من محفظة الأصول التي آلت إليه في الغالب كجزء من تسوية مديونيات متعثرة.

بحسب المصادر، تبلغ القيمة الدفترية لمحفظة الأراضي المملوكة لبنك مصر 5.3 مليار جنيه، والتي تتوزع على مساحات واسعة في محافظات مختلفة، ولكنها انخفضت إلى 3 مليارات جنيه. ويوجه البنك المركزي البنوك في السوق للعمل على بيع الأصول العقارية التي آلت إليها في فترة قصيرة لإعادة استثمارها في مجالات جديدة.

في سياق آخر، تمكن البنك الحكومي من التخارج من 6 مساهمات مباشرة، تمثل حصص أقلية، بحصيلة بلغت 300 مليون جنيه منذ بداية العام الحالي، وفقاً لتصريحات المصادر. كما يعتزم بنك مصر التخارج من حصص في 7 إلى 10 شركات بقيمة تزيد على مليار جنيه خلال عام 2024، وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤولي البنك.

وبلغت حصيلة تخارج بنك مصر خلال عام ٢٠٢٣ نحو ٣.١ مليار جنيه من عدة مساهمات أبرزها بيع حصته فى شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين» فى أولى صفقات برنامج الطروحات الحكومية،والتخارج من شركة العز الدخيلة للصلب وشركة الإسكندرية للإضافات البترولية، والعالمية لصناعه الصلب، تبعا لتصريحات المصادر التى أشارت إلى أن البنك أعاد استثمار جزء محدود من هذه الحصيلة.

وأعلن بنك مصر أكتوبر الماضى عن إتمام صفقة بيع كامل حصته برأسمال شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بقيمة بيعية تبلغ 534.2 مليون جنيه فيما بلغت حصة المال العام 7.6 مليار جنيه وذلك من خلال شطب الأسهم الاختيارية للشركة من البورصة المصرية.

وساهم بنك مصر خلال العام الماضى بحصة اقلية فى تأسيس شركة لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية بالشراكة مع شركة اتصالات مصر بإجمالى رأسمال مدفوع ٥٠٠ مليون جنيه.

وسجلت مساهمات بنك مصر فى ٤٢ شركة تابعة وشقيقة نحو ٤٩.٧٢٤ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣، مقابل ٤٢.٧٢١ مليار جنيه وذلك حسب احدث القوائم المالية الصادرة عن البنك.

وتضم محفظة الاستثمارات المباشرة لدى البنك نحو ١٦٠ شركة وبنكا بقيمة دفترية تقارب ٧٠ مليار جنيه، حسب مصادر بالبنك.

الشروق نيوز