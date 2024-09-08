مصطفى بكري لنتنياهو: من أنت لتتحدث عن مصر؟ كلنا على قلب رجل واحد مع القيادة والجيش

قال الإعلامي والنائب مصطفى بكري إن “مصر تواجه مؤامرات من كل الاتجاهات” تستهدف أمنها القومي، مشيراً بشكل خاص إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بقاء قوات الاحتلال على محور فيلادلفيا.

وخلال تقديمه برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” مساء الجمعة، وجه بكري كلامه لنتنياهو قائلاً: “من أنت يا نتنياهو وكل المجرمين والقتلة؟ أنت تخاطب مصر، وجيشها، وقائدها الوطني الشريف. نحن مصر التي أذاقت كل من حاول المساس بأمنها القومي الكثير من الصعوبات”.

وأضاف مؤكداً على أن تاريخ مصر يظهر قدرتها على تجاوز التحديات، وقال: “الشعب المصري العظيم يتحول 180 درجة. صحيح أن هناك مشاكل وأزمات اقتصادية صعبة، لكن فجأة تجد أن الشعب بأكمله يقف خلف القيادة والجيش. كلنا معكم وداعمون لكم”.

وأردف بكري مؤكداً أن الشعب المصري متشبث بأرضه ووطنه قائلاً: “مصر هي وطننا الحقيقي، ونحن على استعداد للموت من أجل ذرة من ترابها. يجب أن تفهموا هذه الرسالة”. وحذر إسرائيل من الاستمرار في عدوانها، قائلاً: “لا تنخدعوا بأنكم أوقعتم بشعب أعزل استشهد منه أكثر من 40 ألفاً وأصيب 100 ألف. لا تظنوا أنكم ستنجحون في الضفة الغربية أو جنوب لبنان أو بأي مكان آخر في الوطن العربي. هذه ستكون بداية النهاية لإسرائيل”.

وتساءل بكري: “هل بدأ مخطط ضم الضفة الغربية كاملة لإسرائيل والحلقة الأخيرة في تهجير الفلسطينيين إلى الأردن؟”، مشيرًا إلى تصريحات وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أول أمس؛ بأن التهجير إعلان حرب.

الشروق نيوز