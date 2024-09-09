تأليف أمجد أبو العلا.. تقديم العرض المغربي فطائر التفاح على مسرح الفلكي ضمن عروض مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

قدمت فرقة دوز تمسرح المغربية العرض المسرحي “فطائر التفاح” تأليف أمجد أبو العلا، إخراج عبد الجبار خمران، وذلك على المسرح الرئيس بالفلكي، ضمن العروض المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 31، والتي تحمل اسم الراحل الدكتور علاء عبد العزيز.

العرض يدور حول ذاكرة آدم التي يصيبها النسيان، وحواء زوجته تستعد للاحتفال بعيد زواجهما، ولكن آدم يهدد بمحو ذاكرته والموت.

حاول مخرج العرض عبد الجبار خمران خلال عرضه، أن يستعرض الصراع الأبدي بين الرجل والمرأة من خلال زوجين، أطلق عليهما آدم وحواء، دلالة على أن هذا الصراع قائم ما بين الذكور والإناث حتى نهاية العمر.

وأكد عبد الجبار، خلال العرض، فكرة أن الأنثى تحاول دائمًا أن تصلح، من خلال إنعاش حواء لذاكرة آدم وإسعاف روحه وجسده.

وقدم عبد الجبار خمران، رسالة من خلال عرضه “فطائر التفاح”: “ربما نحاول الإصلاح ولكن علينا أن ندرك أن الوقت والعمر ليس دائمًا سيكون في صالحنا، فيجب أن نستمتع بكل لحظة في حياتنا في وقتها، فأحيانًا المحاولات وحدها لا تكفي، ولكن تبقى الذكريات”.

يشارك في بطولة العرض، رجاء خرماز، زينب الناجم، زكريا حدوشي، نور الدين سعدان، سينوغرافيا يوسف العرقوبي، فيديو وتوثيق عبد المنعم العلامي.

الشروق نيوز