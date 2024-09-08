ما هو “الأكل العاطفي” وكيف تتعامل معه؟

أكد خبراء على ضرورة وضع “الأكل العاطفي” في المنظور الصحيح وتعلم كيفية التعامل معه، بدلا من مواجهته، وذلك ببناء علاقة صحية أكثر مع الطعام.

وتقول جينيفر رولين من مؤسسة مركز اضطرابات الأكل بروكفيل في ولاية ماريلاند الأمريكية، إنّ تناول بسكويت رقائق الشوكولاتة الشبيه بطعم البسكويت الذي اعتدت تناوله في طفولتك، ليس بالضرورة قرار خاطئً.

وأشارت إلى أن تناول الطعام بدافع عاطفي، أو ما يعرف بالأكل العاطفي، غالبًا ما يُصوَّر على أنه مخيف، وغير صحي، وخارج عن السيطرة، لكن الحقيقة أنه أمر طبيعي جدًا ويمكن أن يكون جزءًا من علاقة صحية مع الطعام.

بدروها، أوضحت ديزي ميلر، أخصائية التغذية لاضطرابات الأكل التي تشمل الوزن في فورت واشنطن، أن ثمة خط رفيع يفصل بين العلاقة الصحية وتلك غير الصحية مع الطعام، لكن من المهم أن يتبنى الناس الفروق الدقيقة عندما يتعلق الأمر بطرق تناول الطعام.

ما هو الأكل العاطفي؟

تبين رولين، بحسب شبكة “سي إن إن” بأن الطعام عاطفي بطبيعته، وتقول: “يُحتمل أن تفكر في أطعمة معينة تتناولها كجزء من تقليد ثقافي، عندما تتواصل اجتماعيًا، أو حين تحتفل بإنجاز”.

ولفتت إلى أنّ أجسام البشر مصمّمة أيضًا للاستمتاع بالطعام، لذلك من المنطقي عندما تنتابك مشاعر قوية اللجوء إلى تناول طعام مذاقه جيد أو يشعرك بالرضا.

وهذا الأمر لا يفترض أن يخجلك من نفسك لأنه أحد أدوات مجموعة التكيّف الخاصة بك.

كما تقول ميلر: “إذا فكرت بالأمر، فإنّ حياتنا تتمحور حول الطعام، يمكن أن يكون الطعام مريحًا حقًا، وكثر منا بنوا تقاليد ثقافاتهم حول الطعام الذي يثير الحنين والعاطفة”.

الطعام وقود

تؤكد رولين بأن هذا الأمر لا ينجح دومًا أيضًا، فهي لديها قناعة بأن “الطعام وقود، ويوفر الطاقة لأدمغتنا وأجسادنا، لكن دوره يفوق ذلك بكثير”.

وأوضحت بأنه “عندما يكتفي الناس بتناول الأطعمة الأكثر كثافة من حيث العناصر الغذائية، يفوّتون الكثير من لحظات المتعة، والعلاقات الاجتماعية، والتواصل خلال تناول الطعام”.

وتابعت: “إذا اختصرنا نظرتنا للطعام لكونه مجرد وقود، فيبدو أنّ الخروج لتناول الحلوى مع صديق عندما لا أشعر بالجوع خيار غير صحي ربما، لكننا نعلم أن العلاقات الاجتماعية هي في الواقع إحدى أكبر مؤشرات الصحة وطول العمر”.

بدوره، حذرت ناتالي موكاري، أخصائية التغذية المسجلة في شارلوت بولاية نورث كارولينا، من أن هناك مصدر قلق آخر يتمثل بأن القيود المفرطة يمكن أن تؤدي غالبًا إلى تناول الطعام بشراهة.

عوامل مقلقة

وبينت ميلر بأنّ هناك حد يجب ألا يتخطاه الأكل العاطفي كي لا يشكل مشكلة، وهذا يحدث غالبًا عندما يكون الأكل هو الأداة الأساسية التي يعتمدها الشخص للتعامل مع ضغوط الحياة، مؤكدة بأن من المهم أن تكون على دراية بعدد المرات التي تأكل فيها للتعامل مع المشاعر الصعبة.

وأشارت رولين إلى عدد من العلامات التحذيرية التي تشير إلى الاعتماد الكبير على الطعام للتعامل مع المشاعر السلبية، ومنها تناول كميات أكبر مما قد يتناوله معظم الناس في وقت قصير، الشعور بفقدان السيطرة، والشعور بالذنب والخجل، وتناول الطعام سرًّا، والأكل بعد نقطة الامتلاء.

إرم