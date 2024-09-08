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شاهد بالفيديو .. أغرب عمارة عرضها مترين وارتفاعها 16 دور في مصر
وثق مواطن مصري في مقطع فيديو بناء أغرب عمارة في مصر عرضها مترين وارتفاعها 16 دور.
وقال في الفيديو : من عجائب مدينة المحلة في مصر تأسيس عمارة عرضها متران وأرتفاعها 16 دور .
وتابع : أن العمارة بها محلات وشقق سكنية ، مساحة الشقة 160 م.
وأضاف متسائلا : أزاي طلعت الإرتفاع ده ؟ . أنا مش عارف يعني إيه الأساسيات اللي أخدتها .
واستطرد : هذه المنطقة كلها عمارات عالية لكن هذه العمارة مميزة بيسموها ” عمارة lcd ” في المحلة الكبرى.
LCD عمارة pic.twitter.com/6TaGis7sk9
— ALI (@w223331) September 7, 2024
المرصد
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