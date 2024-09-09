ضبط مصنعين لحلوي المولد النبوي بامدرمان يستخدمان مواد منتهية الصلاحية

ضمن حملة المولد النبوي الشريف لمراجعة الحلوى والتأكد من صلاحيتها ضبطت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وحدة أم درمان اليوم مصنعين لتصنيع الحلوى يستخدمان موادا منتهية الصلاحية.

وكشفت الأستاذة سلافة عبد العزيز مدير المكتب عن ضبط (4) براميل سكر جلوكوز خام و (36) كرتونة حلاوة لكوم (7) كراتين حلاوة جوزية و (2) برميل سكر جلوكوز جميعها منتهية الصلاحية.