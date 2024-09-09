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ضبط مصنعين لحلوي المولد النبوي بامدرمان يستخدمان مواد منتهية الصلاحية
ضمن حملة المولد النبوي الشريف لمراجعة الحلوى والتأكد من صلاحيتها ضبطت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وحدة أم درمان اليوم مصنعين لتصنيع الحلوى يستخدمان موادا منتهية الصلاحية.
وكشفت الأستاذة سلافة عبد العزيز مدير المكتب عن ضبط (4) براميل سكر جلوكوز خام و (36) كرتونة حلاوة لكوم (7) كراتين حلاوة جوزية و (2) برميل سكر جلوكوز جميعها منتهية الصلاحية.
وأشارت سلافة الى أن العمل تم عبر الفريق الموحد المكون من الهيئة والأمن الاقتصادي والاستخبارات العسكرية ومباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك.مؤكدة استمرار البرنامج وفق الحملة المخططة وسحب الأوزان المخالفة.
سونا
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