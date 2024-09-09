نبيلة عبيد توجه رسالة لـ غادة عبدالرازق

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة إلى الفنانة غادة عبدالرازق، أعربت من خلالها عن إعجابها الكبير بأعمالها الفنية وإشادتها باهتمامها بأناقتها ورشاقتها.

ونشرت نبيلة عبيد صورة لغادة عبدالرازق عبر حسابها على «إنستجرام»، وكتبت مع الصورة: «النجمة الرائعة غادة عبدالرازق، معجبة بكل خطواتها، بإطلالاتها، باختياراتها الفنية المميزة، وأيضًا بأناقتها الفريدة وحفاظها على رشاقتها».

وأضافت: «كل ده يخليني أقولها انتي فعلا نجمة مبدعة تستحق الجوايز، ومبروك فوزك بجائزة ديرجست كأفضل ممثلة دراما تلفزيونية..مساكم ورد».

المصري اليوم