“تيليجرام” تُعلن عن ميزات جديدة للحدّ من المحتوى غير القانوني!

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تلغرام” عن سلسلة من التغييرات التي تهدف إلى الحد من انتشار المحتوى غير القانوني والضار على منصتها، وذلك على خلفية اعتقال مؤسسها بافيل دوروف من قبل السلطات الفرنسية.

ومن أبرز هذه التغييرات التي أعلنتها المنصة:

– أتاح تلغرام للمستخدمين إمكانية الإبلاغ عن أي محادثة خاصة تنتهك القوانين أو قواعد المنصة، وذلك من خلال زر “إبلاغ” موجود ضمن كل تطبيق.

– حذف ميزة “أشخاص في الجوار”.

– تقييد تحميل الوسائط المتعددة لمنع استخدامها لأغراض ضارة.

– توفير عنوان بريد إلكتروني خاص بالشكاوى.

الامارات نيوز